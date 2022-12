Ultime Notizie – Covid Italia | aumentano Rt e ricoveri | incidenza stabile

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Crescono iin. A livello nazionale il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 3,2% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al primo dicembre), dal 2,5% al 24 novembre. Il tasso di occupazione in aree mediche cresce al 13,3% (rilevazione giornaliera del ministero della Salute al primo dicembre), dal 12% al 24 novembre. Questi i dati del monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. E cresce anche l’indice di trasmissibilità diin: nel periodo 9-22 novembre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,14 (range 1,05-1,20), in aumento rispetto alla settimana precedente (1,04) e superiore alla soglia epidemica. L’Rt basato sui casi con ricovero ospedaliero invece diminuisce, pur restando appena ...

Il Sole 24 ORE

" Questenon dovrebbero sorprendere, dal momento che Polestar beneficia di tutta la conoscenza ereditata da Volvo , uno dei marchi più sicuri sul mercato. Polestar, sulla sua berlina, ...Il rapper poi ha indebolito il suo potere economico in questesettimane a seguito della ... 2 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA VIA FONTERelazionate Twitter Economia e ... Ucraina ultime notizie. Biden, sono pronto a parlare con Putin se vuole cessare la guerra Un bonifico a sorpresa come regalo di Natale anticipato. Un dono da 2.500 euro lordi per ognuno dei suoi 1.600 ex dipendenti, di cui 1.150 nello stabilimento di Aosta. Così l'imprenditore svizzero ...Male anche Unipol (-2,7%) e la Juventus (-1,5%), quest'ultima alle prese con la vicenda giudiziaria sui conti. Vendite sulle banche con Bper che cede l'1,4%, Banco Bpm lo 0,9% e Mps lo 0,7%. Piatta ...