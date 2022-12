Trasporti in tilt a Napoli | disagi su Linea 1 della Metropolitana | funicolari e Eav

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Stop alla, stessa situazione per leCentrale, Montesanto e Mergellina, per le linee Eav, servizio ridotto per tram, bus e filobus. Questi agli effetti dello sciopero del trasporto pubblico locale proclamato dalle sigle di base al quale si aggiunge l’astensione di otto ore organizzata dalla Uilper i dipendenti Anm e Eav. Rispettate le fasce di garanziamattina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Stop alla Linea 1 della Metropolitana, stessa situazione per le funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina, per le linee Eav, servizio ridotto per tram, bus e filobus. Questi a Napoli gli effetti ... Bonus trasporti Roma, è corsa allo sconto. E il sito di Atac va in tilt Il malumore diventa virale sui social: c'è chi cerca di rinnovare l'abbonamento digitale per il trasporto pubblico ma non ce la fa. Il maxi-sconto del governo che arriva fino a ...