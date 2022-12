Sondaggi | effetto Soumahoro solo sul Pd A Letta non ne va bene una

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Se qualcosa può andar male, lo farà: la legge di Murphy è una sicurezza, almeno per il Pd in questo frangente politico. Il partito dii Enricopaga alle urne e neiogni errore politico, ma a quanto pare è l'unico su cui pesano anche gli sbagli degli altri. Il caso è quello di Aboubakar, al centro di feroci polemiche per l'inchiesta della Procura di Latina sulle scoop gestite dalla suocera e in cui è coinvolta anche la moglie. Eb, chi l'ha candidato portandolo in Parlamento cresce nei, al contrario del Pd. L'ultima dimostrazione arriva nelo Proger-Index presentato giovedì 1 dicembre da Corrado Formigli nel corso di PiazzaPulita, su La7. Nella rilevazione Fratelli d'Italia perde due decimali ma il consenso del partito di Giorgia Meloni ...

Il Tempo

... il pensiero positivo e di conseguenza le emozioni positive hanno unbenefico senza il ... Isegnalano, tutti,... Meloni did a reality check The budget law was the first noteworthy act ...Come previsto dagli ultimiprima del silenzio elettorale, ha vinto in maniera netta il ...su temi locali più che sul "fattore Pechino" ed è ancora presto per capire se ci sarà un... PiazzaPulita, il sondaggio spiazza tutti. Effetto collaterale del caso Soumahoro Se qualcosa può andar male, lo farà: la legge di Murphy è una sicurezza, almeno per il Pd in questo frangente politico. Il ...Renato Mannheimer non usa giri di parole e incorona Giorgia Meloni. Il sondaggista ospita a L'Aria Che Tira di Myrta Merlino sa bene quanto siano importanti le rilevazioni elettorali e i numeri sui pa ...