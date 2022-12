Priolo non russa più. La mossa del governo Meloni

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Giovedì ildi Giorgiaha presentato un decreto-legge per porre la raffineria Isab di, di proprietà dellaLukoil, sotto amministrazione fiduciaria temporanea. L’obiettivo è evitarne la chiusura, in vista dell’embargo europeo sul petrolio russo deciso a giugno e in auge da lunedì prossimo, 5 dicembre. Un commissariamento necessario “a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici”, come spiega il decreto. La crisi energetica è diventata un’emergenza, spiega il comunicato stampa del ministero per le Imprese guidato da Adolfo Urso; esistono rischi imminenti riguardo alla continuità produttiva che mettono a repentaglio l’interesse nazionale. In sintesi: la raffineria dirischia di rimanere a secco di greggio, che da mesi arriva esclusivamente dalla ...