Patto dell' Appennino Schlein | addio | con chi si allea Bonaccini per farla fuori

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dario Nara non correrà per la segreteria del Partito democratico, il suo sostegno infatti andrà a Stefano. "Quello che volevo annunciare l'ho detto domenica a Roma. Lavoro per costruire, per dare forza alle idee e al dibattito, voglio unire sui valori fondanti e identitari del nostro Pd, c'è un patrimonio da rilanciare", sono state le parole del sindaco di Firenze. E come lui c'è un vero plotone dem a favore del governatore'Emilia-Romagna: il presidente regionale Eugenio Giani, la segretaria toscana dem Simona Bonafè e il leader di Base riformista Luca Lotti. In particolare, riferisce Il Giorno, trae Nara c'è grande sintonia tanto che il quotidiano definisce il loro un "". Basta pensare al ...