Lui la schiaffeggia | lei gli tira una sedia | violenza brutale in Parlamento | Video

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Caos all'interno del. E' successo ieri all'Assemblea nazionale del Senegal, dove una deputata, Amy Ndiaye, della maggioranza, è statata dal collega dell'opposizione Massata Samb del partito PUR. Lo si vede in unpoi diventato virale online. Dopo lo schiaffo, lei ha deciso dirgli una. Di lì il caos, con tutti i parlamentari che si sono accalcati attorno ai due per cercare di separarli. Una vera e propria rissa, insomma. Il caos è scoppiato durante una presentazione del bilancio. La Ndiaye, in particolare, avrebbe deriso le osservazioni del deputato all'opposizione, che quindi ha reagito colpendola con uno schiaffo. Un altro deputato, poi, sarebbe anche caduto a terra nel tentativo di fermare la donna. Dopo queste manifestazioni di ...

Una violenta rissa è scoppiata nel parlamento del Senegal dopo che un parlamentare dell'opposizione ha schiaffeggiato una collega in faccia, come hanno mostrato le riprese televisive.