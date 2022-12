Cosa aspettarsi dalla conferenza di Parigi Parla Cangelosi

Leggi su formiche

(Di venerdì 2 dicembre 2022) “Macron si è preoccupato di informare il Cancelliere Scholz e su questa base verrà costruita la struttura delladi. Auspico che non sia un processo a due, ma che l’Italia possa inserirsi”. Lo dice a Formiche.net l’ambasciatore Rocco, già rappresentante permanente per l’Italia a Bruxelles e consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano, che analizza il tracciato su cui far progredire il lavoro diplomatico immaginato per indirizzare la fine al conflitto in Ucraina. Come dovrà svolgersi ladi pace ail 13 dicembre? Certamente il lancio di questadimostra che l’iniziativa francese ha avuto in qualche modo il sostegno da parte degli Stati Uniti. E in effetti la Francia ha tentato varie volte di aprire un dialogo con Putin: ...