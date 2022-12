Calciomercato.com

... un turno di riposo per Thiago Silva è auspicabile, magari in favore del bianconero, ancora ... Vamos là Pombo! Vai com tudo! Forca! FR27TORINO - Difesa "do". Danilo -- Alex Sandro: la Juve ha svoltato con la retroguardia color verdeoro. Un reparto nuovamente a tre, che ha permesso alla squadra di Allegri di ritrovare vecchie certezze e ... Brasil, Bremer: 'Non ci sono partite facili, non abbiamo sottovalutato il Camerun' Brasile e Serbia sono le ultime due squadre qualificate per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Pur sconfitta per 1-0 dal Camerun, la Seleçao di Tite chiude prima nel girone G e ora affronterà ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...