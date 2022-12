Armi a Kiev | Conte risponde a Crosetto | ' Non fomenta l' odio chi auspica la pace'

...l'Ucraina die addestrare le truppe ucraine è una politica distruttiva perseguita dall'Occidente". A causa di questa politica, "così come dell'ampio sostegno finanziario all'Ucraina,...Poi, sempre nella telefonata con il cancelliere tedesco ha lamentato la ' linea distruttiva degli stati occidentali , compresa la Germania, che hanno potenziato il regime dicon lee hanno ...Conte risponde a Crosetto: "Ama parlare a destra e a sinistra, ne prendiamo atto per carità, però respingo fermamente questa grave accusa. Non fomenta l'odio chi invece invoca una strategia di pace”.MOSCA – “Il presidente russo Vladimir Putin rimane ‘aperto a colloqui per assicurare gli interessi della Russia’, ha spiegato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, perché Mosca ‘considera la pacif ...