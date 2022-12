Ultime Notizie – “Influenza | Covid e virus sinciziale | inverno con tripla minaccia”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “L’epidemia distagionale 2022-2023 è iniziata presto nella regione europea, mentre aumentano i timori per ilrespiratorio(Rsv) e-19 continua a rappresentare una”. Una, dunque, che rende “difficile prevedere come si svilupperà il periodo invernale”. E’ l’avvertimento di Unione europea, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (Ecdc) e Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa che, in una nota congiunta firmata dalla commissaria Ue per la Salute e la Sicurezza alimentare Stella Kyriakides, dal direttore regionale di Oms Europa Hans Kluge e dalla direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon mettono in guardia controe ...