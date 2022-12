The Mandalorian 3 | svelata la data di uscita dei nuovi episodi

NerdPool

... poiché HBO pubblicherà finalmenteLast of Us , l'adattamento dall'omonimo videogioco che vedrà l'apprezzato attore, Pedro Pascal (lo ricordate in) nel ruolo di Joel assieme a ...Lo showrunner Jonathan Kasdan ha spiegato che inizialmente l'intenzione era di avere sul set la star: LEGGI - Willow: Jonathan Kasdan rivela che la serie è stata realizzata grazie a... La terza stagione di The Mandalorian svelata da Star Wars Il prossimo anno debutterà in streaming una delle serie TV più attese dai videogiocatori e non solo, poiché HBO pubblicherà finalmente The Last of Us, l'adattamento dall'omonimo videogioco che vedrà l ...Da Il mistero dei templari - La serie a Notte al Museo – La Vendetta di Kahmunrah, passando per The Patient: le uscite di dicembre su Disney+ ...