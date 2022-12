Sci alpino | Lara Colturi | “Non penso a tornare in Italia | non è il calcio In Albania tanto entusiasmo”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Primo gigante in Coppa del Mondo e 17° posto a Killington, peraltro a 16 anni appena compiuti: roba da predestinati., da settimane, è sulla bocca di tutti. Che fosse un talento annunciato era noto da tempo: nelle categorie giovanili non ha lasciato neanche le briciole alle avversarie. Un diamante grezzo che meritava ben altri palcoscenici e l’avvio del circuito maggiore di scilo ha dimostrato.ha impiegato tre gare di Coppa del Mondo (aveva disputato anche i due slalom di Levi) prima di raggiungere la qualificazione per la seconda manche e la conseguente zona punti: l’americana Mikaela Shiffrin vi riuscì al quarto tentativo, Petra Vlhova al primo. Paragoni importanti, forse troppo, ma giova raffrontare esempi comunque rarissimi di precocità. La figlia della campionessa ...

