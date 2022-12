Oroscopo Gemelli di oggi 1 e domani 2 dicembre

di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuodi oggi 1 dicembredi Barbanera di oggiOcchio all'imprudenza delle bizze tra la Luna e Marte. Meglio non farvi ...Nuovi amici, nuovi contatti, denaro in arrivo. Per quanto riguarda l'amore sei forte e pronto a tutto Cancro Un po' di calo dal punto di vista fisico. Una storia rischia per la tua mancanza ...Le previsioni dell’oroscopo di dicembre premiano 3 segni zodiacali che saranno travolti dalla fortuna e da una maggiore serenità personale. Fine anno col ...A dicembre l’evento piú importante nel cielo sará l’entrata di Giove nel segno dell’Ariete il 20 dicembre. I segni Gemelli, Leone, Sagittario, Acquario, Ariete e Bilancia avranno il meglio dal pianeta ...