Numeri da record per l' occupazione | valori mai visti dal 1977

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Dati rosei sul mondo del lavoro. È proseguita anche a ottobre la crescita dell', per effetto dell'aumento dei dipendenti permanenti. Lo segnala l'Istat, sottolineando che rispetto al mese precedente gli occupati in più sono 82.000, mentre su base annua, l'incremento è pari a 496.000 occupati ed è determinato dall'aumento dei dipendenti che ammontano a circa 18 milioni 250 mila. Rispetto al mese precedente, il tasso disale al 60,5% (valoredal, primo anno della serie storica), quelli di dise inattività scendono al 7,8% e al 34,3% rispettivamente. In particolare l'aumenta a ottobre (+0,4%) per uomini e donne, per i dipendenti permanenti e per gli ultracinquantenni; diminuisce invece per le restanti classi di età, per i ...