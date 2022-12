Lazio | ora è il Real Madrid in pole per Milinkovic-Savic

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Non solo il Mondiale nei pensieri di Sergej: il Sergente dellacontinua a essere uno dei pezzi più ambiti del mercato europeo. Da anni ormai pronto al grande salto, il centrocampista serbo sembra esser finalmente convinto ad abbracciare una nuova avventura in un top club. E se appena qualche settimana fa sembrava che fosse la Juventus la squadra più accreditata all’acquisto del giocatore, i recenti drammi societari hanno fatto perdere non poco terreno al club bianconero. Per questa ragione il Corriere dello Sport rilancia la candidatura del, tra le squadre storicamente più attratte dal profilo di. Non è un segreto che lo stesso Florentino Perez stimi particolarmente il giocatore serbo. Ed è per questa ragione ...

Corriere dello Sport

