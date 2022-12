Giallo nel tarantino | è mistero sulla morte di Giovanni Marraffa

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Un sacerdote in pensione scomparso nel nulla, poi il ritrovamento. A fare la scoperta i Carabinieri, nella zona tra Manduria e Uggiano Montefusco, nel. La vittima si chiamava, aveva 88 anni ed era un sacerdote. A pochi passi dal cadavere, la sua macchina. Era stata bruciata. Un omicidio? Una tragica? Che cosa è successo aMaraffa? Lo dovranno capire le forze dell’ordine che indagano su questa vicenda dai tratti oscuri. Il sacerdote era scomparso da sabato, di lui quindi non c’erano notizie da giorni. Poche ore fa il ritrovamento. Pur essendo del, il sacerdote ha svolto le sue funzioni in Piemonte e per ultimo a Trana, nell’area di Torino. Dal 2011 non era più parroco ma comunque a disposizione della diocesi di Torino. Secondo un ...

La Stampa

... scrive Toninelli, chevideo difende il modello Genova ma non affronta la questione della norma sul condono contestata al governoverde, in particolare all'ex premier premier Giuseppe ...... in codiceprecauzionale. TEMI: incidente friuli incidente san giorgio della richinvelda ... l'odissea di un uomo in carrozzina Scontro tra auto, una si ribalta e finiscefosso: due le ... Giallo sulla morte dell’ex parroco di Trana: trovato nel Tarantino vicino alla sua auto bruciata FINISCE 4-1 PER LA FIORENTINA! Si conclude ad Arezzo la prima amichevole invernale dei viola. 94' - Cross dalla destra dalla bandierina, palla che sbuca sul destro di Biagetti che ...Il giallo continua e s’infittisce. Continuano le deposizioni dei testimoni al processo per la morte del calciatore del Cosenza Donato «Denis» Bergamini, originario di Argenta nel Ferrarese. La morte d ...