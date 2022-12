Cosenza | incendio divampato nei capannoni | indagine conclusa su amministratore di Calabra Maceri

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Pericolo di inquinamento ambientale derivante dall'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e attività di gestione rifiuti in violazione alle prescrizioni imposte. Sono i reati contestati all'...

Quotidiano online

... Nucleo Investigativo Ambientale del Gruppo Carabinieri Forestale e dai militari della Stazione Forestale diin merito all'divampato in alcuni capannoni nell'impianto di stoccaggio ...... Nucleo Investigativo Ambientale del Gruppo Carabinieri Forestale e dai militari della Stazione Forestale diin merito all'divampato in alcuni capannoni nell'impianto di stoccaggio ... Cosenza, incendio in via Campagna «vicenda liquidata con un'ordinanza di sgombero» COSENZA, 01 DIC - Pericolo di inquinamento ambientale derivante dall'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e attività di gestione rifiuti in violazione alle prescrizioni imposte: sono questi i ...Pericolo di inquinamento ambientale derivante dall’emissione in atmosfera di sostanze inquinanti e attività di gestione rifiuti in violazione alle prescrizioni imposte: sono i reati contestati all’Amm ...