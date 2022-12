Bonus bolletta extra 2023 da 250€ | come e dove chiedere questi soldi e dove farli versare

(Di giovedì 1 dicembre 2022), un altro aiuto concreto alle famiglie contro il caro – bollette che in questo periodo sembra presentare il suo conto più salato. L’avevano annunciato da tempo “l’Autunno caldo”. In effetti fino ad oltre metà novembre, le temperature sembravano quasi primaverili. Ma quando si parlava di Autunno caldo il riferimento non era di natura climatica, bensì riferito alla grave crisi energetica che proprio in autunno avrebbe potuto presentare il suo conto più salato.(Fonte: ilovetrading.it)tante previsioni fatte in passato speravamo tutti che anche questa finisse nel dimenticatoio e nel grande calderone delle previsioni sbagliate. Invece la previsione non soltanto era giusta ma, forse, persino troppo ottimistica. Il conto che la ...

