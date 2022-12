Andrea Pimpini pubblica il video dell’esibizione a Pescara | “Mentre tutto scorre” dei Negramaro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sono passati 4 mesi dalla fine del tour diper i festival d’Abruzzo. L’artista si è esibito a Fossacesia,per 3 date e Montesilvano per 2 date. Un tour che ha messo in risalto le doti di interprete e cantautore di. L’artista, inoltre, a Settembre, grazie a TelesiaTV e alla Festa della Musica, è stato trasmesso per un mese con il suo singolo inedito sugli schermi dei principali aeroporti e linee metropolitane d’Italia: Milano, Roma, Brescia e Genova. Oggi su YouTube esce illivesulle note di “” dei!Link: https://youtu.be/s9yBM-Cxr08 Senza ombra di dubbio, una delle esibizioni ...

è un cantautore abruzzese. Nel 2017 debutta al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il ...