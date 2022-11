Video Nba highlights | le partite della notte del 30 novembre 2022

Sky Sport

Tre gare nella nottedel 30 novembre 2022: Detroit Pistons - New York Knicks 110 - 140, Dallas Mavericks - Golden State Warriors 116 - 113 e Portland ...Nella gara della notte, i Dallas Mavericks superano per 116 - 113 i Golden State Warriors. Ancora una straordinaria prova di Luka Doncic, autore di ... NBA, il tifoso Lakers fa canestro da centrocampo e vince 75.000 dollari. VIDEO Ecco tutti i risultati della notte del 29 novembre di regular season NBA 2022/23. Successi esterni per LA Clippers e New York Knicks.I Chicago Bulls hanno esteso il contratto del capo allenatore Billy Donovan. Il 57enne aveva ancora due anni di contratto nel quadriennale firmato nel 2020, quando arrivò dopo ...