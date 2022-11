Ultime Notizie Roma del 30-11-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 100 mila vittime militari 20.000 civile due cifre che la presidente della commissione europea Ursula von der leyen ha dato nel video in cui annuncia l’inizio del percorso per arrivare un tribunale speciale sui crimini sono state successivamente rimossa dalla una correzione di fatto come ha spiegato in Un Tweet La portavoce di von der leyen idanas Pina grazie coloro che hanno segnalato limitatezza delle cifre una versione precedente di questo video latino utilizzata proveniente da per me avrebbe dovuto riferirsi alle vittime Cioè sei morti e feriti aveva lo scopo di mostrare la brutalità della Russia scritto spinant torniamo in Italia esprimo per casa c’è il cordoglio di tutto il mondo del calcio di un minuto di raccoglimento questo fine settimana per tutte le gare in ...