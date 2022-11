Ucraina | “oltre metà popolo Russia favorevole a negoziati pace”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Cala il sostegno dei russi per la guerra in. Secondo un sondaggio riservato commissionato dal Cremlino, riferisce il sito indipendente Meduza, il 55% dei russi èdie solo il 25% sostiene la prosecuzione del confitto. A luglio lo stesso tipo di sondaggio segnalava solo un 30% di favorevoli al negoziato. Due fonti vicine all’amministrazione presidenziale hanno detto a Meduza che, di fronte al risultato, il Cremlino intende limitare i sondaggi aperti sugli umori del pubblico di fronte alla guerra. I risultati del rilevamento riservato coincidono con quello del centro indipendente di sondaggi russo Levada, con un 57% a favore deie un 27% per la prosecuzione del conflitto. Secondo il direttore di Levada, Denis Volkov, l’opinione pubblica è ...

Adnkronos

Cala il sostegno dei russi per la guerra in. Secondo un sondaggio riservato commissionato dal Cremlino, riferisce il sito indipendente Meduza, il 55% dei russi è favorevole a negoziati di pace e solo il 25% sostiene la prosecuzione del