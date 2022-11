Ucraina | attacco russo al museo d' arte di Kherson | l' edificio crivellato di colpi

Le autorità di Kherson hanno denunciato unrusso contro il museo d'arte regionale della città dell'meridionale. Lo riporta il sito `Ukrinform´, citando un post su Telegram del primo vice presidente del Consiglio regionale di ...... invece, la Cina ha molto da guadagnare dalla guerra in. In primo luogo, il conflitto e lo ... utili per comprendere come l'Europa e gli Stati Uniti reagirebbero di fronte a un simile...«Questa mattina è stato colpito il museo d'arte regionale di Kherson `Oleksiy Shovkunenko´. L'edificio è stato danneggiato: i vetri delle finestre sono stati infranti e le mura crivellate». Il museo d ...Intervenuto alla Camera durante il dibattito sull’invio di armi all’Ucraina nel 2023, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha ...