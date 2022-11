Traffico Roma del 30-11-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Luceverdetrovati dalla redazione permangono code a partire dalla via Laurentina lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare a seguito di un incidente avvenuto questa mattina all’altezza dell’uscita a Tor Bella Monaca uscita obbligatoria a Tor Bella Monaca per coloro che transitano sulla complanare aperta invece sulla corsia di sorpasso per chi transita sulla corsia centrale del raccordo solo possibile chiusura intermittenza per agevolare le operazioni di rimozione del mezzo ci sono ripercussioni poi sulla stessa via di Tor Bella Monaca rallentamenti peranche sulla carreggiata interna tra le uscite Nomentana è l’uscita A24-teramo auto in fila sulla Nomentana tra via di Casal Boccone via Carlo Lorenzini un incidente rallenta ilsulla Tiburtina siamo in prossimità della metro Rebibbia ...