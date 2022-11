Sant’Antimo | evade dai domiciliari per chiacchierare con uno spacciatore | arrestati

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ai Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato il 34enne Benedetto Ceparano e il 41enne Vincenzo Alfè, entrambi del posto e già noti alle forze dell’ordine.daipercon uno: entrambiSiamo in Via Sambuci, traversa di via delle Rondini, non lontano dall’ufficio postale. Il 34enne è poco L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.