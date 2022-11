Riparte la linea C | stanziati 2 | 2 miliardi per la metro di Roma

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) LaC dellapolitana verrà completata. Una notizia storica perCapitale che attende da oltre vent'anni la realizzazione della sotterranea che collega il quadrante Est al Nord, attraversando il centro storico. A mettere una pietra miliare sull'opera tra le più costose d'Europa, il governo di Giorgia Meloni che ha inserito nella Manovra di bilancio 2,2di euro. Fondi vitali per il completamento dei lavori di un'infrastruttura destinata a rivoluzionare la mobilità della Capitale e non solo in vista del Giubileo 2024 ma soprattutto per la candidatura a Expo 2030. Nel dettaglio, come riportato dall'articolo 81 del testo presentato alle Camere, il governo stanzia 50 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2023 al 2025, poi il fondo prevede 100 milioni l'anno per il 2026 e il 2027 e 200 per ...