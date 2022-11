Orlando | la favola moderna di Vicari è un’opera matura e universale Con uno strepitoso Michele Placido

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Non sono ciociaro manco per niente, io so’ sabino”. Chissà che effetto farà agli spettatori progressisti e globalizzati questa battuta verso un funzionario belga di origine italiana pronunciata dall’anziano(protagonista dell’omonimo film di Daniele), contadino rietino cocciuto e ostinato, cicca in bocca e dialetto spintissimo, costretto a correre al capezzale del figlio trasferitosi da tempo a Bruxelles e con cui non parla volontariamente da tempo. Giunto in Belgio, balbettante, senza sapere e capire mezza parola di francese,troverà il figlio morto dentro la bara, e una nipote tredicenne, Lyse (Angelica Kazankova) che mai ha conosciuto la mamma e che ora ha solo il burbero nonno come tutore maggiorenne per continuare a vivere la vita fatta di scuola e ...