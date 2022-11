Morto Abu al-Hasan al-Hashimi | il capo dell' Isis | video

Il Post

Lo ha annunciato il portavoce dell' in un messaggio audio aggiungendo che è stato nominato nuovo leaderAl - Hussein al - Husseini al - Qurashi. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTOAGI - L'Isis ha annunciato la morte del suo leader,al - Hasan al - Hashimi al - Qurashi, nominato a capo dell'organizzazione terrorista lo scorso marzo. - - È morto il capo dell’ISIS, Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi FILE - In this July 17, 2017, a fighter of the Christian Syriac militia that battles Islamic State group militants under the banner of the U.S.-backed Syrian Democratic Forces, burns an IS flag on th ...Con un videomessaggio su Telegram, lo Stato islamico, l’Isis, ha fatto sapere che il suo leader, Abu al Hassan al-Hashemi, è stato ucciso. Al suo posto è stato ora scelto Abu al-Husayni al-Qurashi.