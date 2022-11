Mondiali Qatar 2022 | la classifica marcatori

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ladeinon sempre è sinonimo di vittoria finale o Pallone d’oro. L’ultimo ad averla vinta e ad aver trionfato alla fine è David Villa in Sudafrica nel 2010 (ma il premio andò a Thomas Muller). Lo stesso non può dirsi per James Rodriguez (Brasile 2014) e Harry Kane (Russia 2018). Chi vincerà ladeidi? Occhi puntati sui fuoriclasse naturalmente: Leo Messi e Cristiano Ronaldo, ma anche Karim Benzema, Neymar, Kylian Mbappè, Robert Lewandowski. Senza dimenticare Romelu Lukaku, Dusan Vlahovic, Gabriel Jesus, Darwin Nunez. Insomma, con ogni probabilità il nome uscirà da questa lista. Ma occhio alle sorprese. Sono tanti gli insospettabili ad aver vinto la...

Tunisia - Francia 1 - 0 Una piccola Francia, già qualificata e con una formazione stravolta da Deschamps per risparmiare energie, cede il passo a una quadrata e motivata Tunisia e chiude il girone con ...di calcio inhanno 'costretto' Il paradiso delle signore a un'insolita pausa autunnale che non c'era mai stata in passato e che, come sappiamo, sarà parzialmente compensata dal fatto ...Prima volta di una donna-arbitro al Mondiale. Era ora. Nel paese dei diritti calpestati, tutto ciò assume un contorno più rilevante. Succede in un Qatar dove una donna deve chiedere il permesso al suo ...Il centrocampista atalantino: "Gakpo ha fatto bene a restare al Psv. Per ora... Gli olandesi ci criticano per il nostro gioco, ma noi siamo molto lucidi, senza fare troppo spettacolo, perché alla fine ...