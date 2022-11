La Federal Reserve fa tirare un sospiro ai mercati | «I rialzi dei tassi rallentano già a dicembre»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 novembre 2022) «Il momento per moderare la velocità deideidi interesse potrebbe arrivare già a». Sono le parole del presidente della Fed, Jerome Powell che – intervenendo all’Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy del Brookings Institution – ha affermato come l’inflazione sia «ancora troppo alta» e per questo motivo, secondo Powell, la Fed dovrà mantenersi «su politiche monetarie restrittive per diverso tempo». Il numero uno della Fed ha ribadito a Washington come la strada da percorrere per riportare l’inflazione al 2% è ancora lunga e la storia «ci mette in guardia dall’allentare prematuramente la politica monetaria», ma non «non ci sono dubbi sul fatto che abbiamo fatto sostanziali progressi». Parole, quelle di Jerome Powell sul rallentamento della velocità deideidi ...