Dipendenti pubblici | dal 2023 arriva l’aumento | si accendono polemiche

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di manovre per il governo. Nella legge di bilancio viene previsto un aumento per i. La percentuale non soddisfa pienamente, sile. Il nuovo esecutivo sta mettendo in atto la legge di bilancio che sarà ospitata nel corso del prossimo anno. In questa, tra le altre cose, spazio anche aicon un aumento in busta paga. Per questa misura, il governo Meloni ha messo in campo un miliardo da destinare solo nel. Fonte foto: CanvaIl prossimo anno, ipotranno vedere un emolumento accessorio una tantum che si lega al tredici mensilità. La misura con cui si mette in atto questo aumento ci conduce a 1,5 per cento dello stipendio. Quest’ultimo ...