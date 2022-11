Con Fondo Espero un futuro previdenziale trasparente e sicuro

Il Fatto Quotidiano

...proprio personale, alla collocazione e mantenimento in opera della segnaletica di chiusura dei tratti di strada, nonché collocare idonei preavvisi su pannellidi colore giallo delle ......una reputazione rovinata e le finanze dissanguate dalle spese legali. Il tutto mentre nell'... "Presenterò un emendamento alla legge di Bilancio per implementare il- oggi di 8 milioni e ... Manovra, le coperture: azzerato il fondo per la riforma fiscale alimentato con i proventi della lotta… Imperia – Creare una filiera biologica olivicola e di trasformazione, avviare un fondo che sosterrà le aziende iscritte a ottenere i certificati bio, far nascere una centrale comune per gli acquisti d ...La prima Manovra del governo Meloni sta per arrivare in Parlamento. Riceve la bollinatura della Ragioneria e la firma del Presidente della Repubblica. È ora pronta per un rush Parlamentare ...