Casamicciola | Renzi | “Imbarazzante la difesa di Conte sul condono”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Domani sarò in Senato dove interverrò due volte. Al mattino infatti discutiamo della tragedia di Ischia con il Ministro Musumeci: rilancerò con forza la nostra posizione sul fatto che l’abusivismo uccide, posizione che avevo già espresso quattro anni fa in Aula e nelle trasmissioni TV”. Lo scrive nella sua enews il leader di Iv, Matteosottolineando come “il modo con il quale Giuseppesi sta difendendo in queste ore per aver chiuso l’unità di missione e aver inserito ildi Ischia dentro il decreto Genova” sia “francamenteper lui”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.