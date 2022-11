Calcio | Mondiali 2022 Tifosi dell’Australia in visibilio per strada… alle tre di notte! – VIDEO

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Arrivano splendide immagini dall’Australia, a testimonianza del grande sostegno ricevuto, seppur a distanza, ai Socceroos: la Nazionale australiana era impegnata quest’oggi nel decisivo match contro la Danimarca aidiin Qatar, per l’accesso agli ottavi di finale. Grazie alla rete siglata nel secondo tempo da Mathew Leckie, l’Australia ha battuto 1-0 la selezione danese staccando il pass per gli ottavi; nonostante il fuso orario non propriamente a favore degli australiani, con il match che è iniziato2:00 di notte (in Australia, naturalmente), in tantissimi si sono radunati per le strade per poter seguire la partita e sostenere la propria Nazionale. A dir poco inaustraliani non appena Leckie ha battuto Kasper Schmeichel, un goal di grande ...

