Binotto scende dalla Rossa e sale sull' Audi - Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Frederic Vasseur, a sinistra, con Mattia: il francese in forza all'Alfa Sauber nella passata stagione potrebbe rilevare il posto dell'ormai ex team principal ferrarista

QUOTIDIANO NAZIONALE

Frederic Vasseur, a sinistra, con Mattia: il francese in forza all'Alfa Sauber nella passata stagione potrebbe rilevare il posto dell'ormai ex team principal ferraristaLo spread Btp - Bundattorno ai 183 punti e il rendimento del Btp decennaleattorno ...89%, Diasorin, con - 1,52%, Ferrari con - 1,43% sulla notizia delle dimissioni di Mattia, ... Binotto scende dalla Rossa e sale sull’Audi Frederic Vasseur, a sinistra, con Mattia Binotto: il francese in forza all’Alfa Sauber nella passata stagione potrebbe rilevare il posto dell’ormai ex team principal ferrarista ...Alessnadro Del Piero, nel corso di una trasmissione in onda Su Been Sport, commenta le voci circa un suo ritorno ai bianconeri nei panni di dirigente.