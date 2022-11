Studio su dolore toracico | -65% rischi infarto con imaging precisione

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Il paziente con sospetta malattia coronarica può ridurre del 65% ilo di morte, die di esami invasivi inutili se viene valutato con metodiche did’avanguardia: Tac Cardiaca e Ffrct (fractional flow reserve CT-derived), il parametro che permette di capire se i restringimenti riscontrati nelle arterie hanno effettivamente la capacità di causare una ostruzione rilevante al flusso di sangue. Lo confermano i risultati, recentemente presentati al congresso dell’American Heart Association, dellointernazionale randomizzato ‘Precise’, in cui l’unico centro italiano partecipante, il Centro Cardiologico Monzino di Milano, è primo arruolatore. “I risultati delloPrecise hanno una grandissima rilevanza per la pratica clinica perché offrono per la prima volta ...

Fanpage.it

...è importante' Se ieri Antonella Clerici è apparsa colma diper delle immagini sconvolgenti oggi la puntata è iniziata in maniera diversa. La conduttrice infatti è entrata incon il ...Ma il sintomoal torace, a prescindere da queste condizioni di urgenza, in tutti i casi va ... A dirlo sono i risultati dellointernazionale Precise , cui ha partecipato per l'Italia il ... Contro il dolore la cannabis non è migliore di un placebo, secondo uno studio e l'abbiamo concepito nei dettagli proprio per risolvere globalmente il problema della diagnosi del dolore toracico, con tutte le sue conseguenze. Nello studio abbiamo assunto un ruolo di leadership - ...Una meta-analisi condotta su 20 studi ha dimostrato che la cannabis non è un antidolorifico migliore di un placebo, un farmaco senza proprietà terapeutiche ...