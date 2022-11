Post gara Ciciretti e Caligara | “Ottima prestazione | peccato per il risultato”

Leggi su seriea24

(Di martedì 29 novembre 2022) A commentare il 2-2 col Sudtirol sono stati gli autori dei gol,e Cali. Amato: “Dispiace per ilperché abbiamo fornito un’, avrei preferito non segnare e vincere la partita. In occasione del rigore ho alzato istintivamente il braccio, ma non credo ci fosse anche l’ammonizione. Sì, il Mister mi ha provato mezzala destra, a parte che qualunque ruolo mi chieda di fare lo ricopro con piacere, ma da mezzala mi sono trovato proprio bene, sono più centrale e tocco un maggior numero di palloni. Il nostro settore era pieno di tifosi e ci dispiace non aver regalato loro la vittoria perché hanno percorso davvero molti chilometri. Oggi è iniziato un mini campionato, che terminerà dopo Natale e proveremo ad ottenere il massimo da ogni ...