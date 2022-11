Percepiva il reddito di cittadinanza ma gestiva due società | scoperto l’ennesimo “furbetto”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 novembre 2022)ildima lavorava in nero come noleggiatore di barche. E amministrava due. Il ‘’ è stato intercettato dalla Guardia di finanza di Gaeta nelle acque di Ponza. Mentre era alla guida di un’imbarcazione da diporto destinata al noleggio nautico. In seguito ad accertamenti incrociati e informazioni dell’Inps, si èche l’uomo, impiegato come lavoratore in nero per unadi noleggio, è risultato essere percettore deldi. Prendeva “l’assegno mensile” da gennaio 2022. Nonostante fosse rappresentante legale e socio amministratore di ben duedi capitali. Gaeta,ildi ...