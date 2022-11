Mondiali Qatar | al via la 3ª giornata | le partite del 29 novembre

(Di martedì 29 novembre 2022) E’ finita oggi la secondadella fase a gironi deidel2022. Il Portogallo, grazie ad una doppietta di Bruno Fernandes,si è assicurato un posto agli ottavi di finale della rassegna iridata, ma sono tante le squadre il cui futuro è incerto. A partire da domani inizia la terzadella fase a gironi: si conosceranno giorno dopo giorno le squadre eliminate definitivamente dalla rassegna iridata. Da domani cambiano gli orari delle. Le sfide non saranno più spalmate durante tutta la, ma saranno in contemporanea: due alle 16 e due alle 20. Ledel 29aidel16.00 Ecuador-Senegal (Rai Sport, Rai Play) 16.00 Olanda-(Rai 1, Rai ...

Avendo saltato gli Europei del 2016 e la Coppa (vinta) nel 2018 per via dei noti fatti relativi al tentativo di ricatto ai danni di Valbuena, Karim sa benissimo che il torneo insarà ...AGI - È l'italiano Mario Ferri, detto 'Falco' , l'uomo che è entrato sul campo da gioco in, durante la partita Portogallo - Uruguay, sventolando una bandiera arcobaleno e indossando una ......ROMA E poi ci sono quei calciatori che sembrano supereroi. Segnano gol meravigliosi, firmano giocate superbe, richiamano dai regni della bellezza frammenti di perla. Rendono semplici i ...Tra le storie più curiose dei Mondiali c’è anche quella relativa ad un incontro molto particolare per le strade del Qatar ...