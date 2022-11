Mattarella in Svizzera | visita il museo Paul Klee

Sergioha visitato il museo Paul Klee di Berna. Il presidente della Repubblica è inper una visita di Stato. Il primo appuntamento è stato a Berna dove ha incontrato unadelegazione della ..., 28 novembre 2022 "La vicinanza della Repubblica nei vostri confronti sarà sempre piena", le parole diincontrando la comunità italiana in. / QuirinaleNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Dopo aver visitato in forma privata il museo di Paul Klee e la cattedrale di Berna, inizia per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la visita di Stato in Svizzera. Il Presidente della Repu ...