Leeds | la decisione su Drameh

Unache l'ex numero di Cagliari esembra disposto ad accettare a patto che vi sia un rimescolamento all'interno del CdA stesso.Commenta per primo Il Borussia Dortmund non cederà Raphael Guerreiro nel prossimo mercato invernale. Il 28enne laterale portoghese, da tempo nel mirino di West Ham e, sarà libero di firmare con qualsiasi club a partire dal prossimo febbraio . Dal canto suo, la dirigenza tedesca proverà a convincere il proprio giocatore a rinnovare il proprio contratto, in ... La storia assurda di Augustin: giocò solo 3 partite ma ora il Leeds è condannato a pagare 20 milioni Cody Drameh è pronto a salutare il Leeds. Secondo quanto riportato dallo Yorkshire Evening Post, sia il club che il giocatore aspettano la cessione nel prossimo mercato di gennaio.