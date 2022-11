Iran | arrestata la nipote dell' Ayatollah | aveva chiesto ai Paesi stranieri di tagliare i legami col regime

(Di martedì 29 novembre 2022) Non c'è famiglia che tenga, inla repressione può colpire tutti e tutte. Farideh Moradkhani,a Guida Suprema ...

Non c'è famiglia che tenga, inla repressione può colpire tutti e tutte. Farideh Moradkhani, nipote della Guida Suprema ...VIDEO - Nel quartiere di Alessia Piperno, libera dopo più di un mese di prigione in'Ho visto ... La liberazione di Alessia Piperno Alessia Piperno era stataa Teheran lo scorso 28 ...L'Iran è scosso dalle proteste dopo la morte, il 16 settembre, di Mahsa Amini, arrestata tre giorni prima per presunta violazione del rigoroso codice di abbigliamento della Repubblica islamica.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...