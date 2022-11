Frana Ischia | “rabbia sul web | quasi 8 su 10 contro condoni”

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – La tragedia die le vicende politiche degli ultimi giorni hanno riacceso le polemiche sul tema dell’abusivismo e dei: un milione le interazioni in poche ore eotto utenti su dieci si sono espressiabusivismo e sanatorie. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni dell’ultima settimana. Nel periodo tra il 21 e il 28 novembre sul tema si sono registrate 26,74K mentions (post originali su pagine pubbliche), che hanno prodotto circa 1,04M di interazioni (reazioni, commenti, condivisioni). Di queste, oltre il 90% è stato generato a partire dalle ore immediatamente successive alla tragedia di, segno che le immagini delladi Casamicciola ...

È lui l' "uomo di fango" , una delle prime foto diramate di quel disastro avvenuto adove sabato all'alba la foga dellaha trascinato via cose e persone. Lui, idraulico di professione, ...... il revisionismo di Galli della Loggia che confonde squadristi e partigiani, Salvini annuncia 8 morti e Piantedosi smentisce: cosa è successo Concita De Gregorio non aspettava altro. ...Le operazioni di pulizia in un supermercato, in un negozio di oggetti di ceramica e una catena di ragazzi che sta provvedendo allo svuotamento di ...Di queste, oltre il 90% è stato generato a partire dalle ore immediatamente successive alla tragedia di Ischia, segno che le immagini della frana di Casamicciola hanno scosso gli animi degli italiani, ...