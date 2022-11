Croazia | cori offensivi contro il canadese Borjan | Fifa avvia procedimento disciplinare

(Di martedì 29 novembre 2022) Nella giornata di domenica laha sconfitto 4-1 il Canada nel match valevole per la seconda giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022, ma i tifosi si sono resi protagonisti di un episodio spiacevole. I sostenitori dei balcanici, infatti, hanno rivolto insulti enei confronti del portiere Milandi origini serbe. Ora laha comunicato di averto unla: “la decisione fa seguito al comportamento discriminatorio e xenofobo di alcuni tifosi croati durante la partita con il Canada e per striscioni con lo stesso contenuto”. SportFace.

Fcinternews.it

... ha tenuto Corsi e Seminari in Bielorussia,, Finlandia, Grecia, Portogallo, Francia, ... della commissione artistica dell'Ass.ne RegionalePugliesi, del Consiglio Direttivo della SIMC " ...... portato fuori in barella tra idi sostegno e gli applausi dello stadio 'Louis II'. Il ... Il Marocco è impegnato nel Gruppo F dove affronterà: Canada, Belgio e. L'infortunio di Harit si ... Croazia, Vlasic e Pasalic in coro su Lukaku: "Non è in forma, ma è tra i top attaccanti al mondo" Il difensore della Croazia, Domagoj Vida, ha collezionato 100 presenze con la maglia della Croazia nel match di ieri contro l'Arabia Saudita ...