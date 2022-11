Così Leonardo cresce in Israele E quota Drs alla Borsa di New York

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) Si consolida il ruolo del gruppo di piazza Monte Grappa nel comparto della sensoristica avanzata per la protezione delle forze. È l’effetto del perfezionamento dell’operazione di fusione tra la controllata statunitense del gruppo,Drs, e la società israeliana Rada Electronic Industries, un accordo che porta anche all’automaticazione indiDrs al Nasdaq di Newe a Tel Aviv. Per l’amministratore delegato della società, Alessandro Profumo, “un’importante mossa strategica in un segmento in rapida crescita del mercato della difesa di oggi e di domani, rappresentato dForce Protection”. La fusione L’accordo per la fusione tra la Rada, società specializzata in soluzioni all’avanguardia per la Force protection militare, eDRS è ...