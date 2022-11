Bob | Coppa Europa | altro podio per Patrick Baumgartner | terzo nel bob a 2 ad Altenberg

(Di martedì 29 novembre 2022) Doppioperin due giorni. L’altoatesino, assieme al frenatore Robert Mircea, ha concluso in terza piazza nella gara-2 didi bob in quel di. Ieri l’azzurro aveva sfiorato il successo, oggi deve accontentarsi delgradino del, a 37 centesimi dal vincitore. A trionfare nella gara è stato l’equipaggio tedesco composto da Maximilian Illmann e Lukas Koller in 1’51?62, battendo i connazionali Adam Ammour e Nick Stadelmann. Presenti anche Mattia Variola e Fabio Batti, che hanno sbagliato pesantemente nella seconda run chiudendo ventesimi (erano ottavi al termine della prima). Nel monobob al femminile vince nuovamente l’australiana Breeana Walker in 2’01?28. In casa azzurra Giada Andreutti, sesta a ...

IN TV - Il fine settimana di Park City delladel Mondo die skeleton sarà trasmesso sulla pagina YouTube di IBSF, oppure tramite il link su IBSF.com. Non è prevista copertura televisiva o in streaming. PROGRAMMA CDME SKELETON PARK ...Tra le donne, nel monobob, vittoria all'australiana Breeana Walker. L'unica italiana impegnata, Giada Andreutti , si è ribaltata nella prima run. Foto: LapressePatrick Baumgartner finisce nuovamente sul podio in gara-2 di bob a due maschile valevole per la Coppa Europa sulla pista di Latenberg, in Germania. L’altoatesino, secondo lunedì con Eric Fantazzini, ...Appuntamento a Beaver Creek, negli Stati Uniti, in questo weekend per la Coppa del Mondo 2022-2023 maschile di sci alpino. Mentre le donne scenderanno in pista a Lake Louise, in Canada. In particolare ...