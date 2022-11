Balenciaga I perché di uno scandalo

Leggi su amica

(Di martedì 29 novembre 2022) Cosa ci fanno due bambine con in mano due orsetti di peluche imbragati come partecipanti a una sessione di bondage, pratica sadomaso in cui si lega il partner o ci si fa legare, e si è quindi si è completamente alla mercé altrui? Doveva forse essere l’ennesimo abrasivo, irritante, molesto pungolo che fa parte dell’estetica di Demna per, che già ci aveva scosso con sacchi della spazzatura trasformati in costosissimi sacchetti in pelle trascinati da modelli che sembravano rifugiati, borse dei vu cumprà rielaborate come borsoni da viaggio, le Crocs nobilitate a oggetto carissimo del desiderio, una busta di patatine riciclata come pochette a prezzo elevato, la passerella dell’ultima sfilata concepita come una sorta di puteolente campo di battaglia? Una delle foto della campagna di Objects di. Attenzione: erano trovate che avevamo ...