VIVA RAI2 | FIORELLO | “IMPOSSIBILE FARE IL 10% POCO ELEGANTE IL COMUNICATO DEL TG1…”

(Di lunedì 28 novembre 2022) ”Noi non facciamo un morning show, facciamo un mattin show perché qui c’è del sovranismo imperante”. Inizia subito con il tocco della satira politica la conferenza stampa diche presenta oggi nella sede Rai di Viale Mazzini ‘’, il suo nuovo morning show con cui dal 5 dicembre alle 7.15 accompagnerà il risveglio degli italiani dagli schermi della seconda rete del servizio pubblico. Sarà un mix di one man show, rassegna stampa, ospiti musicali e non, inviati sui generis, tutto naturalmente all’insegna dell’ironia. ”Qui c’è più gente che sula mattina”, dice arrivando in vespa da via Asiago in una sala degli Arazzi gremita. Quando l’Ad Rai, Carlo Fuortes, dopo averlo indicato come esempio di servizio pubblico, confessa che lo avrebbe voluto non in un morning show ma in prime time, ...