Villaricca Voragine di via Palermo | i residenti alle istituzioni | ”Fate presto”

Laera stata riempita proprio ieri dalla ditta incaricata. Poi la pioggia battente ha determinato il nuovo sprofondamento. 'Nel sottosuolo c'è il vuoto, le case sono a rischio', spiegano i ...Rete fognaria e idrica riattivate eriempita a, in via Palermo, nella zona (civico 72) in cui era collassata un ampio tratto di strada e proprio a ridosso di alcuni edifici. Nei giorni scorsi, dopo l'esecuzione dei ... Maltempo, a Villaricca c'è paura per la voragine di via Palermo: "Continua ad espandersi" Attimi di paura a Succivo dove, in soli 3 giorni, due voragini si sono aperte a soli 30 metri di distanza. Una vera e propria tragedia sfiorata, visto che per puro caso nessuno si trovava a passare di ...Uno smottamento ha danneggiato la condotta idrica principale a Scala, il comune piu’ antico della Costa d’Amalfi, causando disagi a una parte dei residenti. In mattinata, e’ stato effettuato un sopral ...