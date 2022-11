Terni | 42enne ucciso a calci e pugni per la strada

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Prima è stato investito in bicicletta, poi, in risposta alle sue proteste, è stato pestato a morte. È questa la prima ricostruzione di quanto successo nella notte a, nel quartiere di Borgo Bovio. La vittima, un uomo di origini tunisine, aveva 42 anni. L’aggressore, dopo averlo, sarebbe quindi scappato sempre in bicicletta, facendo perdere le sue tracce. Secondo alcune testimonianze, al pestaggio mortale avrebbero preso parte anche altre persone. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.